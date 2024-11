Boomfeestdag in het Seringenpark

Aalsmeer – Woensdag 20 november was de Nationale Boomfeestdag. In heel Nederland worden in gemeentes bomen geplant, veelal door schoolkinderen, maar in Aalsmeer hebben ook burgemeester en wethouders de handen uit de mouwen gestoken en in het Lijndraaierhof zes bomen geplant, drie Prunus en drie Magnolia bomen. Wethouder Sven Spaargaren is deze dag zelfs twee keer in actie gekomen. Samen met enkele leden van de Werkgroep Seringenpark heeft hij de eerste nieuwe boom geplant in dit prachtige park bij de Molenvliet (Ophelialaan). Het Seringenpark wordt niet onderhouden door medewerkers van de gemeente en Meerlanden, maar door een speciaal hiervoor in het leven groepen Werkgroep van vrijwilligers samen met hovenier Harmen Colijn. In totaal is het Seringenpark zes bomen rijker geworden: een Cornus Controversa, een Prumus Serulata en vier Malus Floribuda bomen.

Beheersovereenkomst

De Werkgroep van het Seringenpark, waaronder oud Historische Tuin medewerker Dick Maarse, en wethouder Sven Spaargaren hebben op deze Boomfeestdag tevens de beheersovereenkomst getekend voor het komende jaar 2025. De Werkgroep krijgt voor het beheer en onderhoud van het park subsidie van de gemeente. Met de ondertekening is deze financiële bijdrage weer gewaarborgd en bezegeld dat het Seringenpark netjes (bij)gehouden wordt door de werkgroep en hovenier Harmen. Hun tip: “Loop eens een rondje door het Seringenpark en geniet van de vele soorten Seringen en bomen.”

Foto’s: Ria Scheewe