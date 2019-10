Boekenbeurs op OBS Samen Een

Aalsmeer – Tijdens de landelijke kinderboekenweek zijn er verschillende activiteiten op basisschool Samen Een. Het thema van dit jaar is ‘Op reis!’. De kinderen kunnen gouden en zilveren penselen winnen en zijn druk bezig met het maken van een tekening en het schrijven van een reisverhaal. De prijsuitreiking is aanstaande vrijdag 11 oktober.

Andere activiteiten zijn een boekenverkoop en woensdag 9 oktober is een boekenbeurs gehouden waarbij de kinderen hun eigen boeken mochten verhandelen. Zitten of staan bij je kleedje met boeken. Het leek een beetje op de vrijmarkt tijdens Koningsdag… De meeste leerlingen waren na afloop bijzonder enthousiast. Best goed verkocht en leuke nieuwe boeken gescoord!