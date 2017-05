Boek van de week: Leven in het lied

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Leven in het lied – Mylou Frencken

Aalsmeer – In de Nederlandse kleinkunst- en theaterwereld neemt Mylou Frencken al jaren een geheel eigen plaats in. Voor ‘Leven in het lied’ interviewde ze vakgenoten over hun mooiste lied. Ze sprak met Brigitte Kaandorp, Youp van ’t Hek, Kees Torn, Hans Dorrestijn, Freek de Jonge, Katinka Polderman, Jeroen van Merwijk, Paul van Vliet en vele anderen.

In het boek neemt Mylou je mee in de persoonlijke wereld en het ambacht van cabaretiers en kleinkunstartiesten, en vraagt ze zich af hoe een lied tot stand komt. Zij discussieert met hen over het verschil tussen theater-, kleinkunst- en popliedjes. Over binnenrijm, heffingsverzen en het meesterschap van Maarten van Roozendaal. ‘Leven in het lied’ is een heerlijk boek over dierbare liedjes. De bundel bevat ook een cd.

Een boek met een lach en een traan, om te koesteren en cadeau te geven.

Mylou Frencken (1966) zingt, schrijft en acteert. Daarnaast schreef ze columns voor Esta, Flow en het Haarlems Dagblad en is ze de zangeres van televisiequiz ‘Met het mes op tafel’.

384 Pagina’s, 24,99 euro. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff