Boek van de week: Clementine

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer



Clementine. Een leven met Winston Churchill – Sonia Purnell

Aalsmeer – Zonder het daadkrachtige leiderschap van Winston Churchill was de Tweede Wereldoorlog wellicht anders verlopen. Zonder de niet-aflatende steun van zijn vrouw Clementine was Winston misschien nooit premier geworden. Hij noemde haar zijn ‘rots in de branding’.

Wie was deze ‘Clemmie’, die meer invloed had op de Britse politiek dan welke premiersvrouw voor of na haar dan ook?

Deze biografie is het opmerkelijke levensverhaal van een getalenteerde vrouw, die niet alleen de kunst verstond zich staande te houden naast een complexe echtgenoot, maar die ook nauw betrokken was bij beslissende momenten in de wereldgeschiedenis.

448 pag. – € 34,95 – uitgeverij Karmijn