Bockbiertocht bij horeca in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Terug van weggeweest: de Bockbiertocht in Aalsmeer Centrum. Op zondagmiddag 27 november vanaf 15.00 uur kan een gezellige ‘kroegentocht’ gewandeld worden en kan bij vijf horeca-aangelegenheden genoten worden van een lekker bockbiertje met een speciaal hapje. Deelnemende horeca zijn: restaurants De Oude Veiling, De Praam en het Wapen van Aalsmeer, eetcafé De Zwarte Ruiter en café Joppe. Koop voor 25 euro een stempelkaart bij één van de deelnemende horeca-aangelegenheden of voor 27,50 euro dezelfde dag aan de deur. Vul je naam en telefoonnummer in op de kaart, laat je kaart achter en maak kans op een smakelijke verrassing.

Tip: reserveer alvast je tafeltje bij één van de restaurants en blijf gezellig eten. Je mag er zo lang over doen als je zelf wilt, maar maak je kaart wel die zondag vol. En let op: Café Joppe sluit die avond om 21.00 uur. Wacht niet te lang, want voor je het weet zijn alle kaarten verkocht. Zo’n gezellige tocht wil je toch niet missen…