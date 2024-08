Bob out of the Box weet bezoekers te verrassen

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 21 en zondag 22 september is het wel zeker dat Bob out of the Box kunstliefhebbers weet te verrassen met een groep interessante exposerende kunstenaars. Het heeft even geduurd om Bob er van te overtuigen dat op eigen locatie zijn werk het best tot zijn recht komt. Dat hij andere kunstenaars laat mee profiteren van deze mooie plek siert hem. “Wij gaan er met elkaar een feest van maken”, is zijn credo.

Romantische schilderijen

Naast de organisatie heeft Bob de laatste maanden ook weer hard gewerkt aan zijn schilderijen en opnieuw heeft hij zichzelf weten te overtreffen. Zijn grote gevoel voor sfeer is terug te vinden in zijn romantische bloementaferelen.

Papiersnijwerk

Een kunstenaar van het eerste uur is Els Hartman. En wat kan Bob zich met haar gelukkig prijzen! Haar originele ideeën, haar humor, haar twee rechterhanden en haar zonnige uitstraling: het is één groot feest om Els te ontmoeten. Ook dit keer komt zij weer met heel nieuw papiersnijwerk waarin zij laat zien hoe veelzijdig zij is. Haar zelf gemaakte ‘scheldkussens’ tonen haar humor.

Japanse Nerokomi techniek

Simone Loos doet ook voor de derde keer mee aan Bob out of the Box. Simone is nog lang niet uitgekeken op de Japanse Nerokomi techniek, zeer ingewikkeld en tijdrovend. Het vraagt om veel precisie en dat ligt haar goed. In het Huiskamermuseum is werk van haar te zien en de bezoekers zijn diep onder de indruk van het kleine maar zo prachtige schaaltje. Bij Bob laat zij zien dat zij het afgelopen jaar niet stil heeft gezeten. Het resultaat is een prachtige verfijning. Natuurlijk ook leuk dat Simone iets kan vertellen over de techniek. Dat telt overigens voor alle exposanten.

Wilbert en appeltaart

Het terrein rond de woonark van Bob en Wilbert leent zich uitstekend voor een buitenexpositie hoewel er altijd – vanwege het weer – rekening wordt gehouden met een plan B. Maar het prieel, het kasje, het schuurtje en de grote tenten bieden evenals de ark genoeg mogelijkheden. Alleen al het interieur van de ark is de moeite waard want daar is het werk van Simone, Ilana, en Bob te zien en bovendien ruikt het er heerlijk naar appeltaart! Wilbert is een ware meester in het bakken van taarten. Vanzelf is er een hoofdrol voor de kunst maar je zo welkom kunnen voelen is voor de fijnproevers mooi meegenomen.

Muziek

Dat er bij Bob out of the Box ook muziek is lijkt vanzelfsprekend. Voor deze theaterman is kunst en muziek aan elkaar verbonden. DJ Tom is weer aanwezig met zijn plaatjes en er wordt ook nog gerekend op live muziek. Beide dagen (zaterdag en zondag) zijn kunstminnaars welkom van 12.00 tot 17.00 uur aan de Kudelstaartseweg 94 (Fortbocht).

Foto: Bob out of the Box in en rond de ark aan de Kudelstaartseweg. Foto: Bob