Bob in de Bovenlanden: Koud Poelwater

Aalsmeer – Heel langzaam komt de mens weer opgang. Creatieve geesten weten voor de nu reeds versoepelende Corona- regels mooie oplossingen te bedenken. Er is respect voor elkaar, hoe mooi zou het zijn als wij dit na deze gruwelijke tijd kunnen volhouden!

Gelukkig kunnen watersporters genieten van dit mooie voorjaar op de Poel. Zo kan de stress en ellende van nu even achter ons gelaten worden.

Op warme dagen zie ik veel bootjes en boten die aan elkaar gekoppeld zijn, soms wel vijf of zes naast elkaar. Meestal zit iedereen keurig in eigen boot, gezellig keuvelend en genietend van het mooie weer en de prachtige natuur. Een enkele durfal springt in het heldere, koude Poelwater. Ach, als je er eenmaal in ligt is het best wel lekker…. Het water warmt nu nog niet echt op, de nachten zijn te koud, tenslotte is het pas half mei.

Nieuwe aanwinst

Bij het Topsvoortbos heeft Stichting de Bovenlanden twee grote – voormalige – seringenakkers aangekocht. Het is een schitterende aanwinst! Er worden nu plannen gemaakt voor de inrichting van deze akkers. In mijn dromen heb ik het al ingevuld….

De eilanden naast het meertje ‘de hond zijn dood’ worden een juweeltje voor het Topsvoortbos. De mooi verwilderde, door de stichting verfraaide, bosakkers rondom deze eilanden, zijn al jaren een lust voor het oog. Regelmatig vaar ik het gebiedje in om inspiratie op te doen en de rust hier te ervaren. Het bestuur voelde zich echter genoodzaakt om de toegangssloot tijdelijk af te sluiten. Door verschillende bootbezitters is het gebied niet met respect behandeld.

Bevuiling en vernieling

De akkers liggen nu braak wat uitnodigt om aan land te gaan. Natuurlijk is het prima wanneer échte waterplas genieters er varen. Maar laten zij dan wel een vuilniszak meenemen om de lege flessen, chips zakjes en bierblikjes in op te bergen en mee naar huis te nemen.

Helaas zie ik in ons bovenlanden gebied steeds meer respectloosheid voor andermans spullen. Vernieling, bevuiling en ontvreemding op recreatie eilandjes zijn aan de orde van de dag. Waarschijnlijk komt dit voort uit de verveling die toeslaat omdat er de laatste maanden niets te beleven was om de mensen te vermaken. Laten we hopen dat het tot iedereen doordringt dat het echt belangrijk is om er voor elkaar te zijn.

Terwijl ik deze column schrijf, komt de regen met bakken uit de hemel. De lange hete zomer moet nog komen. Ik kijk er in ieder geval naar uit! Heb respect voor mens, flora, fauna en geniet van elkaar in ons mooie natuurgebied!

Reacties? bob@bovenlanden.nl