Bloemenmozaïek voor Amb8route

Kudelstaart – Vanaf komende zondag is een groots bloemenmozaïek te zien aan de Herenweg. Bij zeepatelier Uzepia wordt in het kader van de Amb8route een jaarlijks bloemenmozaïek getoond! Voorgaande jaren was het reuze mozaïek te zien bij bloembollenkweker Kees Coster voor de deur. Ieder jaar wordt één van de ambachten van de Amb8route uitgebeeld. Dit jaar dus het zeepatelier!

De voorbereiding worden deze week getroffen in de werkschuur van kweker Kees Coster. Met behulp van alle amb8route deelnemers wordt de mozaïek gerealiseerd met duizenden bloemen, beschikbaar gesteld door kwekerij Coster uit Kudelstaart. Een hele klus maar het resultaat mag er zijn!

Het bloemenmozaïek is een samenwerking tussen alle leden van de Amb8route en is vanaf zondag 22 april 13.00 uur te bewonderen bij zeepatelier Uzepia aan de Herenweg in Kudelstaart.