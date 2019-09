Bloemenfestijn in ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Vrijwilligers hebben zorgcentrum ’t Kloosterhof in de bloemen gezet tijdens het jaarlijkse bloemenfestijn. Gedurende twee dagen zijn zij bezig geweest met het schikken van de bloemstukken. De entree, de hal, de eetzaal, overal staan mooie bloemstukken. Het thema dit jaar is Aalsmeer. Een boot, seringenslee, watertoren, meerval en corso maquettes zijn verwerkt in de bloemstukken. De bewoners hebben zelf ook een bloemstukje gemaakt voor op hun kamer. Natuurlijk hoorde daar koffie, thee en iets lekkers bij. Het was een gezellige creatieve middag.

Bloemenlijst

De grote fotolijst gemaakt van bloemen bleek ook een groot succes. Vrijwilligers zijn met de bloemenlijst en een goede camera het huis rond gegaan om iedereen op de foto te zetten. Een initiatief dat zeer gewaardeerd werd door de bewoners, maar ook door familieleden.

Vrijwilligers en sponsors

De bloemen voor het bloemenfestijn zijn allemaal geschonken door kwekers uit Aalsmeer en omstreken net als de andere materialen: de bloempotjes, oasis, pompoenen en mooie decoraties. De vrijwilligers zijn trouw en hecht. De meeste helpen al vanaf het eerste jaar mee. De organisatie is trots op deze helpers en sponsors. Het bloemenfestijn kan ieder jaar weer plaatsvinden dankzij de inzet van deze fantastische mensen.

Vrijwilligers maken bloemstukjes en -decoraties.

Feestweek

Het bloemenfestijn is voor de bewoners tevens de start van de feestweek in hun zorgcentrum. Tijdens de feestweek worden de bewoners extra verwend. Bij de koffie en thee worden heerlijke ‘Westplasjes’ en ‘Aalsmeerse turfjes’ geserveerd.

Een diavoorstelling over Aalsmeer toen en nu staat op het programma en er worden oud Hollandse spelletjes gespeeld. Muziek mag tijdens de feestweek niet ontbreken. Een optreden van accordeonvereniging ‘De vrolijke noot’ staat op het programma en de feestweek wordt vrijdag afgesloten met een optreden van de Dutch Vocals.