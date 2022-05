Bloemen, kunst en activiteiten tijdens het Flower Festival

Aalsmeer – Het Aalsmeer Flower Festival is terug van weggeweest. Na twee jaar afwezigheid door corona gaat het evenement dit jaar weer plaatsvinden. Van 17 tot en met 21 juni zijn er allerlei bloemrijke activiteiten op meerdere locaties in Aalsmeer. Het Flower Festival is een samenwerking van museum Historische Tuin, Flower Art Museum, Boerma Instituut, Westeinder Rondvaart en Groei & Bloei Aalsmeer. Alles draait tijdens het evenement om bloemen. Bloemdesigners gaan aan de slag om oogverblindende arrangementen te maken. Ook zijn er workshops voor jong en oud, demonstraties en nog veel meer.

Het bloemenfestival trapt af op vrijdag 17 juni en loopt door tot en met dinsdag 21 juni. Het weekend van 18 en 19 juni bruist het met workshops en demonstraties voor jong en oud, muziek, kunst en leuke vaartochten. Ook is dan het Open Tuinen Weekend met prachtige particuliere tuinen in Aalsmeer en De Kwakel die worden opengesteld.

Daarnaast zijn er verspreid over de vijf dagen van het Flower Festival een aantal speciale activiteiten, zoals een filmpremière, concert met bloemenshow en workshop botanisch tekenen. Dinsdag 21 juni wordt het evenement afgesloten met een gezellige en hilarische Flower Festival Pubquiz. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeerflowerfestival.nl en de Facebook- en Instagrampagina’s van het Flower Festival.