Bloemen- en plantenexport: krimp 3% in 2022

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit 2022 af met een krimp van 3% naar 7,1 miljard euro. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata. De exportwaarde van snijbloemen kromp met 2% en komt daarmee uit op 4,4 miljard euro. Planten deden het minder goed met een krimp van 5% naar 2,7 miljard euro.

“Ondanks alle gevolgen van de energiecrisis en hoge inflatie hebben handelaren de krimp bescheiden weten te houden afgelopen jaar”, stelt Matthijs Mesken, directeur van de VGB. De exportwaarde naar Duitsland en Verenigd Koninkrijk realiseerden een kleine krimp. Daarentegen was de exportkrimp naar Frankrijk en België groter met respectievelijk 9% en 8%. De exportwaarde naar Polen bleef zo goed als gelijk en een opvallende flinke stijger in de top tien lijst was de Verenigde Staten.

Spannend jaar

De kosten nemen dit jaar verder toe en de vraag is wat de inflatie voor effect heeft op de consumentenbestedingen. Als gevolg hiervan hebben met name leveranciers van retailers te maken met onzekerheden over het vaststellen van de leveringscontracten. “Het belooft opnieuw een spannend jaar te worden. We kijken er als sierteeltsector naar uit om consumenten ook dit jaar weer blij te maken met onze mooie bloemen en planten”, laat Mesken weten.