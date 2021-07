Bloemen bij tegel van Peter R. de Vries in Walk of Fame

Aalsmeer – Geen bloemenzee, zoals in Amsterdam, maar ook in de Zijdstraat zijn bloemen neergelegd bij de tegel van Peter R. de Vries in de ‘Walk of Fame’ in de winkelstraat (bij het Molenplein). Op de brutale aanslag op de misdaadverslaggever en volksheld vorige week is in heel Nederland geschokt gereageerd en gevreesd werd voor zijn leven. Gisteren, donderdag 15 juli, werd bekend gemaakt dat Peter R. Vries de aanslag niet heeft overleefd. Een zwarte dag in Nederland.

Peter R. de Vries was in mei 2001 in Aalsmeer bij de onthulling van de ‘Walk of Fame’, waar ook hij een mooie tegel had gekregen als bekende Nederlander. Nu zeker een bijzondere herinnering.

Volgend jaar verdwijnen de tegels mogelijk na het opknappen van de Zijdstraat, maar, aldus het bestuur van Meer Aalsmeer: “Zijn tegel krijgt zeker een mooi plekje in de straat als eerbetoon.” Overigens zijn veel inwoners van de Zijdstraat de mening toegedaan dat alle ster-tegels terug moeten komen na de herinrichting van de winkelstraat. “Dit hoort bij de geschiedenis van Aalsmeer-dorp”, aldus een reactie.