Blauwe Vlag voor 3 jachthavens

Aalsmeer – Begin mei was weer de uitreiking van ‘De Blauwe Vlag’. Dit exclusieve eco-label wordt jaarlijks uitgereikt aan meer dan 3.500 stranden en jachthavens in ruim 30 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en het Caribische gebied. In Nederland zijn er 123 jachthavens die de Blauwe Vlag mogen voeren, drie ervan zijn gevestigd in Aalsmeer.

Duurzame waterbeleving

Wethouder Jop Kluis: “Ik ben erg trots dat de drie Aalsmeerse jachthavens, Kempers Watersport, jachthaven Stenhuis en Watersportvereniging Aalsmeer (WVA), dit jaar wederom de Blauwe Vlag hebben gekregen. Dit geeft aan dat er serieus gewerkt wordt aan een duurzame waterbeleving in Aalsmeer.”

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij aan diverse criteria voldoen. Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu.

Erkenning inspanning

Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens.

De Blauwe Vlag is een initiatief van FEE (Foundation for Environmental Education). FEE is een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit inmiddels 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting.