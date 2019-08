Binnenkort weer Burendag!

Aalsmeer – Kan het wat gezelliger in de buurt? Zijn er veel nieuwe bewoners in de buurt komen wonen? Leer elkaar kennen met een (na)-zomerse activiteit. Bijvoorbeeld met een straattoernooi, samen in de tuin werken met een feestje tot slot, samen koken en samen eten, een waterballet met muziek in de straat, een portrettenparade of een geschiedenisboek van de straat maken. Het hoeft niet veel te kosten, en als u tekort komt is er een bijdrage beschikbaar via de buurtverbinder. De jaarlijkse Burendag is op zaterdag 28 september en is dé dag om samen iets leuks te doen.

Buurtinitiatief

Een buurtinitiatief is een activiteit voor en door bewoners, die ook nieuwe – liefst duurzame – contacten in de buurt maakt, die de buurt iets extra’s brengt en die door samenwerking gerealiseerd wordt.

Voor een buurtinitiatief is het mogelijk een budget beschikbaar te krijgen via de buurtverbinder. Om in aanmerking te komen voor zo’n budget in de gemeente Aalsmeer is natuurlijk met een goed idee nodig! Verzamel meer (minimaal twee) verantwoordelijke organisatoren. Maak een haalbare begroting met vermelding van eigen inzet; financieel, in natura en/of sponsoring.

Vraag vervolgens een aanvraagformulier aan en overleg waar nodig met de buurtverbinder. Wacht op de toekenning en ga aan de slag. Laat tot slot na afloop de activiteit zien met een foto-, video-, en/of tekst verslag.

Buurtinitiatieven kunnen worden aangemeld bij: Helma Keesom, buurtverbinder, via h.keesom@participe.nu. Voor vragen kan gebeld worden naar: 06-14623301.