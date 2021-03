Bindingkampen 2021: Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Aalsmeer – Zomer 2021: Op het Waterlelieplein klinken vrolijke stemmen en wat zenuwachtig gegiechel. Er ligt een grote stapel met weekendtassen, er staat een chaotische verzameling fietsen klaar en ook de vrachtwagen voor de fietsen en de bus ontbreken niet. Kortom er staat een enthousiaste groep kampkinderen en leiding klaar om een week vol avonturen met elkaar te gaan beleven.

De leiding hoopt ontzettend dat deze zomer voor 7 kampgroepen een heel mooi en uniek kamp georganiseerd kan worden! Aan de inschrijvingen heeft het niet gelegen, want de twee Stadskanaal kampen zitten bijna vol en de twee Ransdaal kampen zitten eveneens vol. Voor de kampgroepen die naar Ransdaal gaan, zijn er nog wel plekken vrij op de wachtlijst. Bij de kampen Warnsveld (groep 7 van de basisschool) en Texel (16 en 17 jaar) lopen de inschrijvingen ook binnen, hier zijn nog plekken vrij.

De kampcommissie ervaart het als een groot compliment dat mensen hun kinderen in deze bijzondere tijd toch opgeven voor een zomerkamp van de Binding! Wil jij ook mee op kamp? Ga dan naar de website www.debinding.nl en schrijf je in.

In de voorbereiding van de kampen zijn er korte lijnen met alle locaties om te zorgen dat deze geheel corona-proof zijn als de kampkinderen hier aan komen. Ook zijn er korte lijntjes met de busmaatschappijen om te zorgen dat iedereen veilig vervoerd kan worden. Daarnaast wordt de inventaris nog eens onder de spreekwoordelijke loep genomen om te kijken of ook deze corona-proof is en brainstormt de commissie met elkaar, en straks ook met de leiding, over toffe dagprogramma’s die op het kampterrein kunnen plaatsvinden. De richtlijnen van de RIVM worden uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden.

Een paar weken geleden is ook de leukste en uitdagendste puzzel van het jaar gelegd: die van het samenstellen van de leidingteams. Inmiddels heeft de commissie iedereen die zich had opgegeven gesproken en het is ontzettend leuk om te horen hoe erg de leiding uitkijkt naar de kampen. De commissie is blij met alle mensen die zich in deze bijzondere tijd toch op hebben gegeven om als leiding mee te willen. Echt heel fijn! Vol vertrouwen gaat de Binding het kampseizoen tegemoet.

Archieffoto: Bindingkamp in Almen.