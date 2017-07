Bijzondere vierdaagse in Aalsmeer

Aalsmeer – In Nijmegen hebben ze weer een geweldige prestatie geleverd. De vierdaagse was behoorlijk zwaar met veel zon, zelfs tropische temperaturen, maar ook een regenbui. Een groep Aalsmeerders heeft ook gewandeld en met succes. De medailles zijn weer binnen. Gefeliciteerd onder andere Arnaud, Dirk en Roland!

In Aalsmeer was dit jaar een bijzondere vierdaagse. Zo’n dertig vrijwilligers en medewerkers van zorgcentrum ’t Kloosterhof hebben van dinsdag tot en met vrijdag de rolvierdaagse gelopen. Met bewoners van het zorgcentrum werd Aalsmeer te voet en per rolstoel ontdekt. Zowel de ‘oudjes’ als de vrijwilligers en medewerkers hebben genoten van deze sportieve dagen.

Het onthaal vrijdag 21 juli was groots. Veel bewoners, medewerkers en familieleden hadden zich verzameld voor het ouderencentrum in de Clematisstraat en natuurlijk waren er bloemen en medailles voor alle deelnemers. Met orgelmuziek werden ze welkom geheten. Aalsmeer is een sportief dorp, jong en oud is actief, zo blijkt maar weer. Complimenten voor alle deelnemers aan de rolvierdaagse. Er zijn vast enkele hindernissen getrotseerd. Gelijk een test hoe rolstoel-vriendelijk Aalsmeer eigenlijk is. Wel een uniek evenement, volgend jaar weer?