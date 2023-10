Bijzondere expositie Femke Kempkes in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 14 oktober was de feestelijke opening van de expositie van Femke Kempkes in het Oude Raadhuis van KCA. Het liefst was ze gewoon samen met haar gezin gaan kijken en dan een biertje gaan drinken, maar dat was niet helemaal gelukt. Het werd een hele happening die Femke zelf regisseerde en waarbij tekst, beeld, muziek en performance samenkwamen. Een bijeenkomst om niet snel te vergeten over ‘moedig leven’ en ‘gedragen worden’. Na een persoonlijke toelichting over hoe belangrijk natuur voor Femke is en hoe dat zijn weerklank vindt in haar werk als kunstenaar, droeg dorpsdichter, collega en vriend Jan Daalman een voor die gelegenheid geschreven gedicht voor. Wethouder Willem Kikkert hield een prachtig betoog over de waarde van kunst in de maatschappij, als troost, als aanzetter, als doordenker.

Zangeres Mariëlle Rijkmans vertolkte op ontroerende wijze een lied over familie, vrienden maar ook over het in de natuur zijn. En als openingsperformance zaaiden Haas en Siem, de zonen van Femke, een grote bol klei in met zaad. Zoals meerdere werken in de expositie is dit werk in beweging: het groeit en valt langzaam uit elkaar. Journalist Pierre Tuning schrijft over de tentoonstelling: “Femke geeft vorm aan haar natuurbeleving in het Oude Raadhuis. De wanden, de vloer, de hele ruimte zindert van de groeiprocessen en bloeivormen. Het verhaal van de natuur waarvan wij, of we willen of niet, deel uitmaken. En het verhaal van de natuur buiten ons, in onze omgeving, die wordt bedreigd. De tentoonstelling wil letterlijk de kiemkracht van de natuur laten beleven en daagt de toeschouwer uit, niet aan de zijlijn te blijven staan maar te participeren in waar het in deze kunstwerken om gaat: de uiterlijke natuur verinnerlijken…

De expositie is te bezoeken tot en met 10 december iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Kunstcafé Artist Talk

Op woensdagavond 8 november is er in het Oude Raadhuis een Kunstcafé Artist Talk met Femke, waarin ze uitvoerig vertelt over haar omvangrijke werk. Ga voor informatie en kaartverkoop naar de website van KCA: skca.nl.