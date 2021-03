Bijdragen Owen en Nils aan wielersuccessen

Rijsenhout – Complimenten van hun ploegleiders afgelopen zondag aan wielrenners Owen Geleijn en Nils Eekhoff uit Rijsenhout. Geleijn van opleidingsteam Jumbo-Visma leverde een bijdrage aan de eindzege van zijn Nieuw-Zeelandse ploeggenoot Finn Fisher-Black in de Ronde van Istrië en Nils Eekhoff loodste met compagnons van Team DSM kopman Tiesj Benoot naar een vijfde plek in Parijs-Nice.

Nadat Nils Eekhoff vorige week dinsdag met zijn ploeggenoten sprinter Cees Bol al aan een ritzege had geholpen in derde rit van Parijs-Nice, reed hij daags nadien een meer dan degelijke tijdrit: 49ste, na 14.4 kilometer op een parcours met klimmetjes. Hij was 49 seconden trager dan winnaar Bissegger uit Zwitserland en bijna even snel als toppers Benoot, Giro-winnaar Geoghegan Hart, Trentin, Latour, Gilbert en Durbridge. In de drie intensieve slotetappes in de Alpen was Eekhoff doorlopend te zien in de spits van het peloton als steun en toeverlaat van zijn kopman Tiesj Benoot. Na gedane arbeid haakte hij pas af aan de voet van de laatste beklimmingen. Ploegleider Marc Reef prees zondag niet alleen de werklust van zijn team, maar zag ook dat de vorm van zijn renners met de dag verbeterde. Nils Eekhoff kan nu met vertrouwen uitkijken naar de komende kassei-klassiekers Gent-Wevelgem (28 maart), Ronde van Vlaanderen (4 april) en Parijs-Roubaix (11 april).

Massale valpartij

Owen Geleijn moest in de proloog van de vierdaagse Ronde van Istrië (Kroatië) over slechts 1.1 kilometer zes seconden toegeven op zijn winnende ploeggenoot Lars Boven. In rit twee raakte de 20-jarige Rijsenhouter vlak voor de streep betrokken bij een massale valpartij. Niet minder dan 65 renners, op dat moment de helft van het peloton, gingen tegen de grond of werden opgehouden. Geleijn die ook enige tijd gemangeld zat in de kluwen van renners en fietsen kon de dag erna zijn weg gewoon vervolgen en prima werk leveren voor zijn teamgenoten.

In de heuvelritten op zaterdag en zondag eindigde hij met beperkte achterstand op de winnaars als 60ste en 82ste. In de eindstand werd Owen Geleijn 51ste. Er waren in Kroatië 170 renners van start gegaan onder wie de 49-jarige voormalige wereldtopper Davide Rebellin.

Foto: Nils Eekhoff (midden) rijdt zich met teamgenoten warm voor de tijdrit van Parijs Nice. Foto: @Team DSM