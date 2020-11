‘Big thank you Award’ voor kwekers van DFG

Aalsmeer – Al bijna 20 jaar reikt Dutch Flower Group (DFG) traditioneel begin november de Dutch Flower Awards in diverse categorieën uit als erkenning aan haar kwekers. Door de bijzondere omstandigheden in 2020, reikt DFG dit jaar symbolisch één heel bijzondere award uit aan al haar Nederlandse en buitenlandse kwekers: de ‘Big thank you Award’.

Anders dan voorgaande jaren sprak Marco van Zijverden (CEO DFG) de collega’s, partners, kwekers niet toe vanaf de stand op de Royal FloraHolland Trade Fair maar digitaal. Hij reikte samen met Jan van Dam, die hem als CEO in 2021 zal opvolgen, vanuit het kleurrijke FloriWorld, de ‘Big thank you Award’ uit aan alle kwekers van DFG in binnen- en buitenland.

Marco van Zijverden: “De samenwerking met onze kwekers is ongelofelijk belangrijk voor DFG en dat willen wij hier nog eens mee bevestigen.” Jan van Dam benadrukte dat hij middels de persoonlijke relatie met de DFG-kwekers de samenwerking wil blijven versterken.

Samen sterk

Het was een bewogen jaar voor Dutch Flower Group, door alle gevolgen van de COVID-19 maatregelen en de invloed daarvan op de internationale sierteeltsector. Van Zijverden: “Toch getuigt het van kracht hoe we als sector met diverse ketenpartners de verbinding met elkaar hebben gezocht.” Hij noemde onder meer de campagne Let Hope Bloom in samenwerking met Bloemenbureau Holland en de actie ‘Boeketten tegen Eenzaamheid’ waarbij samen met Ali B. en diverse partners uit de keten maar liefst 150.000 kleurrijke boeketten zijn uitgedeeld aan eenzame ouderen door heel

Nederland. Mede hierdoor zijn bloemen en planten weer hoger op het lijstje van cadeauartikelen bij de consument komen te staan. Ook online bloemenverkoop heeft dit jaar een enorme boost gekend.

Verwachting en strategie

Dit jaar verwacht DFG met haar meer dan 30 bedrijven een omzet van ruim €1,6 miljard te gaan realiseren. Dit is een daling van 7% ten opzichte van 2019. DFG zal ondanks dit roerige jaar, 2020 winstgevend afsluiten. Binnen de strategie van DFG staan voor de komende jaren 5 thema’s centraal: de intensievere samenwerking met kwekers, klantfocus, ontwikkeling van de interne organisatie, verdergaande digitalisering en de inrichting van duurzame supply chains.

Marco van Zijverden treedt per 1 januari 2021 af als CEO, maar zal nauw verbonden blijven aan Dutch Flower Group als voorzitter van de Raad van Advies. Jan van Dam volgt hem op als CEO.

Foto:Marco van Zijverden (links) en Jan van Dam met de ‘Big thank you Award’