Bibliotheek en zwembad De Waterlelie gesloten

Aalsmeer – Vanaf vandaag, vrijdag 13 maart zijn alle OBA-vestigingen tijdelijk gesloten. Ook de bibliotheek in de Marktstraat blijft in ieder geval tot het einde van deze maand dicht. De sluiting van de publieke locaties is een maatregel van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Alle activiteiten in de vestigingen zijn in ieder geval tot en met 31 maart geannuleerd. Boeken of andere items geleend? Deze mag je houden tot de vestigingen weer opengaan. Over de periode dat we gesloten zijn, hoef je uiteraard geen boete te betalen. Als er nieuwe informatie is, dan wordt dit zo snel mogelijk bericht vi www.oba.nl.

Geen activiteiten in zwembad

Vanaf morgen, zaterdag 14 maart, is zwembad De Waterlelie aan de Dreef tot nader order gesloten. Dit in verband met de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Het besluit is genomen door het Regionaal Beleidsteam in overleg met de gemeente Aalsmeer. Alle activiteiten komen tot nader bericht te vervallen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via info@esa-aalsmeer.nl of bel 0297-322022.