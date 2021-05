Bezoekers weer welkom bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd in het Hornmeerpark is vanaf morgen, woensdag 19 mei, weer open voor publiek. De vrijwilligers en OTT boeren en boerinnen hebben reikhalzend uitgekeken naar dit moment. De binnenruimtes blijven nog wel gesloten, maar het gehele buitenterrein is open voor publiek.

De speeltuin

De vrijwilligers hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten. Tijdens de verplichte sluiting is de speeltuin van de boerderij voorzien van een nieuwe bodem. Een flinke klus die begin deze maand voltooid werd. De schommels voor de allerkleinsten zijn gerenoveerd en ook de zandbak is schoongemaakt en voorzien van extra nieuw zand. Nu de boerderij weer open mag is het bestuur blij dat deze klussen allemaal gedaan zijn.

Jonge dieren

In de wei lopen veel schapen en geiten. De dieren die in maart en april geboren zijn beginnen al groot te worden, maar ze zijn nog steeds ontzettend speels en nieuwsgierig. Voor kinderen is het heerlijk om even bij de jonge dieren te kijken en ze te aaien en te knuffelen.

Coronamaatregelen

Op de kinderboerderij gelden de landelijke coronamaatregelen. Het buitenterrein is groot en er is voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Er is nog steeds een aparte in- en uitgang, allebei aan de speeltuinzijde, en bij de ingang staat desinfecterende gel. Ook voor een bezoek aan de boerderij geldt: blijf thuis bij klachten.

Openingstijden

Op maandag is de boerderij gesloten. Dinsdag tot en met vrijdag zijn bezoekers welkom van 9.30 tot 16.30 uur. De winkel is dan geopend vanaf 13.30 uur. In het weekend zijn de boerderij en de winkel geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Tijdens een bezoek aan de boerderij kan er gebruik worden gemaakt van het toilet aan de buitenzijde van de stolp.

Pinksteren

De openingstijden tijdens Pinksteren zijn afwijkend. Op eerste Pinksterdag is de boerderij gesloten. Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei, is de kinderboerderij in de Hornmeer geopend van 10.00 tot 16.30 uur.