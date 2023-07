Bezoekdag in schooltuin De Smikkeltuin

Kudelstaart – Op maandag 4 en donderdag 5 juli hield schooltuin De Smikkeltuin een open avond. Leerlingen van de groepen 6 en 7 van de Antoniusschool en de OBS mochten aan hun ouders laten zien wat al dat harde werken van de afgelopen maanden heeft opgeleverd. Want er is wat door de kinderen gezaaid, gepoot, opgepot, geplant en gewied. En natuurlijk ook geluisterd naar de ‘opa’s’. Hun deskundige advies en begeleiding is onontbeerlijk, zonder dat komt er weinig tot stand.

Veel ouders gaven gevolg aan de uitnodiging en het was een drukte van belang in de Smikkeltuin. Nog even een schoffel door het pad, een laatste vuiltje weggeplukt en her en der nog een plens water over de planten, want wat is het heet en droog geweest de afgelopen weken. Maar ondanks dat stond het er allemaal prachtig bij. Kogelronde bietjes, heldergroene sla, donkergroene andijvie, uien, witte kool, jonge boerenkool en: “Wat is dat nou weer?” “Venkel meneer!” Bleekgroene knolletjes met ragfijn blad, een beetje onbekend, maar heel erg lekker.

De komende weken wordt er van alles geoogst. De aardappels waren om teelt technische reden uit logeren dit seizoen en stonden uitbundig te bloeien in het Voedselbos. Ook daar namen de ouders een kijkje, want uiteindelijk zijn schooltuin en voedselbos familie van elkaar. Twee geslaagde bezoekavonden met veel waardering van de ouders voor dit leuke en leerzame project.