Bezoek de Forten in de winter

Regio – Nog nooit waren er in de winterperiode zoveel forten open voor publiek. Een intensieve periode van herbestemming naar nieuwe eigentijdse functies, het onlineplatform forten.nl én de nominatie van voor UNESCO Werelderfgoed zorgden er onder andere voor dat forten steeds meer in de belangstelling staan. Fort-exploitanten grijpen daarom de kans om niet alleen van april tot en met september, maar ook in de wintermaanden geopend te zijn. Zo staat het unieke linie-erfgoed ook rond de Kerst midden in de maatschappij en vormt het een decor voor sfeervolle winteractiviteiten.

De forten bieden anno 2019 een breed scala bedrijvigheid: B and B’s, escaperooms, restaurants, proeflokalen, wijnkelders, bierbrouwerijen, campings, hotels, ateliers, conferentieoorden, kantoren, musea, een zeilcentrum, ateliers, een zadelmakerij, een opslag van bijzondere kazen, uitvalsbases voor avontuurlijke tochten en heidagen, en zelfs een wellnesscentrum. Al die activiteiten trekken almaar meer publiek.

De verhalen, de sfeer, de rust en de natuur maken, samen met het enthousiasme en de authenticiteit van de ondernemers, van de forten trekpleisters waar mensen graag tijd doorbrengen. En dankzij de verruimde openstellingen van de fortondernemers, kan men nu ook in de winter op deze prachtige locaties terecht. Warme choco bij het houtvuur, winterdiners, proeverijen, kerstmarkten of winterfairs. De waterlinies leven als nooit tevoren. Op winterforten.nl vind je het complete aanbod.

Bijna één groot UNESCO Werelderfgoed!

Nederland telt 10 waterlinies; verdedigingslinies bestaande uit forten en bunkers met een ingenieus systeem van dijken en sluizen. Eén daarvan “De Stelling van Amsterdam” is sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed. En een andere grote waterlinie “de Nieuwe Hollandse Waterlinie” is genomineerd voor de status van Werelderfgoed als uitbreiding op die Stelling van Amsterdam. Naar verwachting zullen deze twee linies in 2020 één groot Werelderfgoed vormen.