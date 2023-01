Bewonersoverleg maandag in Dorpshuis Kudelstaart

Kudelstaart – Aanstaande maandag 30 januari wordt het eerste bewonersoverleg van de Dorpsraad Kudelstaart in 2023 gehouden in Dorpshuis Het Podium. De aanvang is 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

Tijdens het overleg kunnen inwoners kennismaken met wijkagent Dennis Raps en jeugdagent Linda Davelaar en onder andere met Roy Fransen van de nieuwe bewoners-commissie Eigen Haard. Verder wordt een korte presentatie gegeven over de Maatwerkgroep in Mijnsheerlijkckheid door Tristan van der Jagt en Anneke Raadschelders.

Supermarkt en Westeinderhage

Ook wordt door Martijn Prent van de gemeente Aalsmeer een toelichting gegeven op het haalbaarheidsonderzoek over de tweede supermarkt in Kudelstaart en hoe nu verder. Tevens wordt deze avond meer informatie gegeven over het onderzoek naar ontsluiting van de te realiseren woonwijk Westeinderhage op de Bilderdammerweg. Wel of geen rotonde? Ook andere verkeerskundige zaken worden deze avond besproken.

Eveneens op de agenda: Stavaza Fort Kudelstaart, groenonderhoud, renovatie speelplaatsjes en signalen uit het dorp. De sluiting is rond 22.00 uur. En alvast noteren: De volgende vergadering vindt maandag 24 april plaats.

Foto: De Bilderdammerweg.