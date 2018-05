Bevrijdingsrit op de Solex

Kudelstaart – Op Bevrijdingsdag hielden de Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel een solextocht. De hele dag stond in het teken van vrijheid. Prachtig weer en een aantrekkelijk programma zorgde voor een recordopkomst van maar liefst 50 deelnemers.

Er was een route uitgezet langs acht herdenkingsplekken in de regio. Bij elk monument werd stilgestaan en werd het bijpassende verhaal verteld. Ook was er een rondleiding in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeerderbrug. In dit boeiende en gastvrije museum werd ook de lunch gebruikt.

Na zo’n 70 kilometer eindigde de rit weer in Kudelstaart. Daar werd onder het genot van een hapje en een drankje nog lang nagepraat.