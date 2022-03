Benefietconcert Con Amore: 2.139 euro voor giro 555

Aalsmeer – Het was een mooie en soms ontroerende muziekmiddag in het Raadhuis, het benefietconcert van mannenkoor Con Amore voor Oekraïne afgelopen zaterdag 19 maart. Met grote inzet van alle koorleden, dirigent Theo van der Hoorn, pianist Oksano Poelman en de gemeente was de zaal goed gevuld.

Het meewerkend ensemble Nebesni Holosi had met ziekte te kampen, maar leider Ronald Willemsen had toch een goede groep bijeen weten te krijgen met onder andere zangeres Elena Bazhenova, die een diepe indruk maakte met haar solo-optreden met het Oekraïnse lied ‘Drijf de paarden niet uit elkaar’.

Al met al een mooie concertmiddag, die geopend werd door wethouder Bart Kabout, met een prachtig financieel resultaat: Er is 2.139.48 euro bijeen gebracht voor giro 555.