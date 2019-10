Beleef de geschiedenis van Aalsmeer

Aalsmeer – De Bibliotheek Amstelland, Gewoon Doen, Cultuurpunt Aalsmeer en stichting Oud Aalsmeer bundelen dit keer hun krachten voor een evenement rondom de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart. Op zaterdagmiddag 12 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden terug de tijd ingaan in De Oude Veiling. Bij binnenkomst is het mogelijk de appeltaart uit de keuken van Gewoon Doen te proeven. Vervolgens nemen historische films en presentaties de bezoekers mee naar de vroegere Aalsmeerse tijden.

Foto’s en oude gebruiksvoorwerpen geven een beeld van wonen, werken en vrijetijdsbesteding in de tijd van toen. In het hele gebouw is de geschiedenis te zien, te voelen, te ruiken en te proeven. Kom genieten van films uit de jaren dertig tot zestig van de Stichting Oud Aalsmeer in de grote zaal of speel een ouderwets gezellig spelletje op de zolder bij Cultuurpunt. Daar zijn ook ouderwetse lekkernijen te vinden. Bekijk een tentoonstelling van afbeeldingen en voorwerpen in de foyer.

Zwembad De Viba nabij de Watertoren.

Woon lezingen bij in de kleine zaal over onder andere de geschiedenis van de Dorpsstraat en Zijdstraat, Kudelstaart en de Watertoren. In de bibliotheek kunnen bezoekers met het magische greenscreen op de foto op locaties uit het verleden. Natuurlijk zijn er ook tal van boeken over Aalsmeer en Kudelstaart verzameld.

Oude foto’s

Inwoners kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan deze middag. Nog een oude foto van Aalsmeer of Kudelstaart? Neem de foto mee en vertel het verhaal dat erbij hoort.

Foto boven: De Oude Veiling vroeger.