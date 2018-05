Beker voor Christiaan op AAS Grand Prix

Aalsmeer – Zaterdag, 19 mei was weer het jaarlijkse AAS Grand Prix jeugdschaaktoernooi. Door het wat ongelukkig samenvallen met Pinksteren waren er slechts 74 kinderen naar het Dorpshuis Kudelstaart getogen. Daar werd in tien groepen van acht gestreden voor punten, bekers en eer. Er speelden zes Azen mee in de verschillende groepen.

Jongste AAS-lid Simon Rudolph speelde in de tiende groep en haalde daar vier punten, waarmee hij op een verdienstelijke vierde plaats eindigde. Broer Konrad speelde in groep acht en eindigde gedeeld eerste. Op iedere beslissingsregel waren Joris, Xavi en Konrad gelijk geëindigd en moest er conform reglement geloot worden. Konrad had pech en werd hierdoor derde, maar had wel een beker gescoord. Andere AAS speler in deze groep was Robert Vermeulen die drie punten haalde en daarmee zesde was.

In groep vijf speelden twee Azen, Luuk Valkering en Jasper Springintveld. De groep werd met maar liefst zeven uit zeven gewonnen door Fien Sannen, maar weer eens bewijzend dat schaken ook voor meisjes is. Onderop eindigde Tim Hoogervorst met maar één punt. Hierdoor zat de rest van het veld dicht op elkaar en werd Jasper met 3.5 punt gedeeld vijfde/zesde. Met een half punt meer werd Luuk gedeeld derde/vierde, maar op reglement derde en ging met een beker naar huis.

Beste AAS van de dag was Christiaan Baraya die met zes uit zeven overtuigend groep zes won en met de grootste beker naar huis mocht. Groep één werd met overmacht gewonnen door Arthur de Winter van de Vennep met zeven uit zeven, gevolgd door Rolinda Zoet, die alleen van Arthur verloor en dus zes punten behaalde. Op respectabele afstand werd Jelle Zoet derde met vier punten. De prijzen in groep één en twee zijn gevulde enveloppen.

Kijk voor meer informatie over het toernooi op www.aas.leisb.nl en www.jc.leisb.nl

Door Ben de Leur