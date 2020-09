Beethovenjaar 2020 bij de Scau Uithoorn

Regio – Je zou het door alle aandacht voor de corona-crisis bijna vergeten, maar 2020 is Beethovenjaar. Het is 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven in 1770 werd geboren, hij overleed in 1827. De Stichting Culturele Activiteiten (SCAU) viert het Beethovenjaar 2020 met twee prachtige concerten: op 13 september a.s. zingt bariton Maarten Koningsberger, begeleid door The Atlantic Trio, Ierse en Schotse volksliedjes die door Beethoven op muziek zijn gezet, en op 20 september a.s. komt het Hexagon Ensemble langs (één piano en vijf blazers) met het programma ‘Panorama Beethoven’. De concerten worden gehouden in De Schutse, de thuisbasis van de SCAU, en beginnen om half drie; om twee uur gaan de deuren van de zaal open. De SCAU is verheugd dat het – met inachtneming van de corona-maatregelen van overheid en kerk – weer mogelijk is om het publiek ‘live’ van kunst en cultuur te laten genieten.

13 september: Beethoven in kilt

In januari j.l. waren ze te zien in Podium Witteman: bariton Maarten Koningsberger en The Atlantic Trio: Janneke van Prooijen, viool; Ansfried Plat, cello; Bas Verheijden, piano. Zij brachten toen een aanstekelijk Schots drinklied van Beethoven. In het openingsconcert van het nieuwe seizoen horen we een heel andere Beethoven dan we gewend zijn. Ierse en Schotse volksliedjes passeren de revue, maar ook ‘Introductie en Variaties’ over het volksliedje ´Ich bin der Schneider Kakadu´ Opus 121a. Laat u verrassen door Beethoven die zich van zijn vrolijke kant laat zien. Er zijn geen kaarten meer beschikbaar voor dit concert. Wanneer u al een kaart hebt en u onverhoopt toch verhinderd bent, willen we u vragen om dit even te melden bij het secretariaat van de SCAU. Dan kunnen we mensen die op de wachtlijst staan blij maken.

20 september: Panorama Beethoven

In dit programma presenteert het Hexagon Ensemble een aantal van de vele gezichten van Beethoven. Lyrische hartenkreten, de viering van de heilige natuur, heerlijke melodieën, flitsende blazersmuziek, romantische pianoklanken – een breed palet aan uitdrukkingen kenmerkt zijn rijke voorstellingsvermogen. Beethovens werken wordt aangevuld met muziek van bewonderaar Schubert, leerling Reicha en navolger Strauss. Dit programma werd samengesteld en grotendeels gearrangeerd door componist Micha Hamel. En wie Micha kent weet dat hij altijd in is voor nieuwe ideeën en garant staat voor verrassingen. Oorspronkelijk zou het Hexagon Ensemble de seizoensafsluiting 2019-2020 verzorgen, maar dat werd afgelast; op 20 september krijgen de musici alsnog de kans om hun kwaliteiten te laten horen. Helaas zijn er geen kaarten meer beschikbaar, sterker nog, ‘met de kennis van nu’ zijn er te veel kaarten verkocht. Het kan dus gebeuren dat u een dezer dagen benaderd wordt door een bestuurslid van de SCAU met de mededeling dat u er niet bij kunt zijn. U krijgt uiteraard uw geld terug of u kiest ervoor om het geld aan de SCAU te schenken die daarmee de cultuursector kan steunen.

Informatie

Voor nadere informatie, vragen én bericht van verhindering kunt u terecht bij het secretariaat van de SCAU: Anton Furnee, telefoon 06 4148 8898; e-mailadres: secretariaat.scau@gmail.com