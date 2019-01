Beelden en sieraden geprint in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – De beeldende kunstcommissie van KCA weet het hele seizoen al te verrassen met eigentijdse uitdagende exposities. Deze keer is dat met werk van de kunstenaars Eric van Straaten en Birgit Laken. De een maakt sculpturen, de ander sieraden en wat ze verbindt is dat ze dat alle twee doen met de eigentijdse techniek van het 3-d printen. De tentoonstelling kwam mede tot stand door samenwerking met Peter Cocu die gespecialiseerd is in deze techniek. Afgelopen zaterdag 26 januari werd de expositie geopend in het Oude Raadhuis door Aalsmeer’s bekendste columnist Pierre Tuning.

Tuning nam het publiek mee op een reis door de kunstgeschiedenis en het gebruik van materialen en technieken die zich voortdurend vernieuwen. 3-D printing is wat dat betreft één van de allerjongste technieken, maar toch ook al weer een veel beproefd middel in vooral de ontwerpwereld. Gaandeweg zijn ook architecten, bouwers en kunstenaars er gebruik van gaan maken. Dat het om meer dan simpelweg een druk op de knop gaat, blijkt wel op de site van Eric van Straaten. Volgens Van Straaten is nog heel lastig om beelden in fullcolour te printen.

De enige in Nederland

Eric van Straaten zegt op dit moment de enige te zijn in Nederland die in staat is om 3-d sculpturen te printen in fullcolour. De beelden die hij maakt gaan volgens Tuning over een kwetsbaar stoer meisje. Over het archetype van een meisje. “Misschien staat ze symbool voor de mens die alles in het leven nog moet meemaken. Zij ontleent haar persoonlijke eigenschappen aan haar lichaamshouding, haar kleren en de entourage die Eric haar meegeeft: een uil of een lepelaar als een trouw – of juist gevaarlijk – huisdier. Zij krijgt een hertengewei. Of zij wordt een ballerina – symbool van vrijheid – met een kooi als hoepelrok waarbinnen de onvrijheid gevangen zit”, aldus Tuning in het Oude Raadhuis. Het werk van Van Straaten past zo in science fiction verhalen en sprookjes. De sfeer van de beelden is surrealistisch en hyperrealistisch. Van Straaten stelt dat zo’n effect uitsluitend met 3-d printen mogelijk is.

Krachtige heldere lijnen

In de sieraden van Birgit Laken gaan fantasie en techniek hand in hand. Laken is opgeleid aan de Rijksacademie en de Rietveld academie. Haar werk is volgens haar site opgenomen in 17 museumcollecties. Laken begon als tekenaar, werd sieradenmaker en is ook actief als fotograaf. Zo heeft ze bijvoorbeeld een tijd hartsculpturen van zand op het strand gemaakt. Die sculpturen veranderden steeds van vorm door het water dat eroverheen spoelde. Dit proces van werken met zand, water, het getij en het weer, legde ze vast. Die foto’s dienden dan weer als bron voor het maken van nieuwe sieraden. Van het strand naar 3-d printen lijkt een hele stap, maar volgens Laken is het allemaal niet zo ingewikkeld. Ze werkt met een innovatief 3D ontwerpprogramma dat ontwikkeld is op de Edinburg University. “Het is een gemakkelijk te leren programma waarbij je voelt wat je doet door het gebruik van een speciale muis. Het vormen van een bol, vierkant, kegel of cilinder gaat heel intuïtief. Je kan het als het ware beeldhouwen in een 3D-omgeving.” Laken houdt van krachtige heldere lijnen in de vorm waarmee ze haar idee tot uiting breng. In haar sieraden zit altijd een zekere esthetiek, maar ook speelsheid en humor.

Een deel van de expositie geeft ook inzicht in de techniek van het printen. Zo heeft de derde exposant de Aalsmeerse beeldhouwer Miep Maarse een paar van haar bronsjes laten scannen en printen. Er is goed te zien hoe dat werkt. Wat dat betreft schetste Pierre Tuning het beeld van een nieuw soort van memory lane waarbij dierbaren aan de hand van scans en 3-d prints vereeuwigd kunnen worden als beeld voor op de schoorsteenmantel. Het is zeker een idee. De expositie is nog te zien tot en met 10 maart van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9.

Foto: Van links naar rechts Peter Cocu, Eric van Straaten, Birgit Laken, Miep Maarse en Pierre Tuning.