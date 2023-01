Beeball, honkbal en softbal bij Thamen

De Kwakel – Ben jij op school ook gek op slagbal? Of wil je gewoon goed leren gooien, hard kunnen slaan en lekker kunnen rennen dan ben je van harte welkom om drie keer geheel vrijblijvend mee te trainen met een van de teams van honk- en softbalvereniging Thamen. Dan kan je kijken of beeball, honkbal en/of softbal ook iets voor jou is! De trainingen zijn allemaal in Uithoorn en kinderen vanaf 5 jaar kunnen meedoen met de trainingen (en wedstrijden). Thamen heeft jeugd (meisjes en jongens) en seniorenteams (dames en heren) in alle leeftijdsgroepen, maar ook op vele niveaus en dus genoeg mogelijkheden om in te stromen. Neem ook rustig een vriendje of vriendinnetje mee, als dat de eerste stap makkelijker maakt.

Honkbal, softbal en beeball voor de allerkleinsten zijn leuke teamsporten waarbij iedereen zich ook heel goed individueel kan ontwikkelen. Het enige wat je nodig hebt zijn gympen en een trainingsbroek. Thamen zorgt voor alle andere materialen. Ook als je je handschoen weer van zolder wilt halen of toe bent aan een nieuwe uitdaging, dan zijn er bij Thamen veel mogelijkheden. Op dit moment wordt in voorbereiding op het seizoen 2023 getraind in De Scheg en de sporthal van de Brede School.

Twijfel je over je leeftijd en of het nog wel kan? Honk- en softbal kan je ook op latere leeftijd nog heerlijk spelen, daar er weinig lichamelijk contact is tussen de spelers/speelsters. Wil jij ook gratis en geheel vrijblijvend drie keer kennismaken met honkbal, softbal, beeball of mixed slowpitch? Stuur dan een e-mail met naam en leeftijd naar info@thamen.info of stuur een app/bel naar 06-16072728 en er wordt snel contact opgenomen.