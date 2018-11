BEAU werkt aan digitaal archief Bindingkampen

Aalsmeer – Het BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit) is een groep enthousiaste jongeren die vanuit De Binding activiteiten organiseert. Vanuit deze groep is een aantal mensen bezig om het archief van de Doopsgezinde- en de Bindingkampen te digitaliseren en uiteindelijk voor iedereen die mee geweest is, via de site van de Binding toegankelijk te maken.

Materiaal gezocht

Hiervoor hebben zij uw hulp nodig! Met name materiaal uit de jaren 1940 tot 1950 blijkt moeilijk te vinden. Deze jaren hebben dus prioriteit bij de groep. Bent u of kent u iemand met foto’s van de kampen uit die periode? Neem dan contact op met de Archiefcommissie. Ook materiaal uit andere jaren is zeer welkom.

Het is het meest makkelijk voor de commissie als dit materiaal (foto’s, kampkrant, film) digitaal toe kunt sturen via WeTransfer. Wie niet-digitaal materiaal heeft, kan een mail sturen naar beau@debinding.nl. Dan zal de commissie verder helpen. Als mailen niet lukt is het ook mogelijk om te bellen met Tessa Westerhof via 06-14929662.

Vrijwilligers gezocht

Daarnaast is BEAU op zoek naar mensen die willen meehelpen in de zoektocht naar foto’s en ander materiaal. Met name door bij mensen thuis langs te gaan en te helpen materiaal in te scannen. Is dit iets voor u/jou? Stuur dan een mail naar de Archiefcommissie via beau@debinding.nl.