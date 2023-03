BBB wint in Aalsmeer ook Waterschapsverkiezingen

Aalsmeer – Ook de stemmen voor de verkiezing van Waterschappen zijn geteld in de gemeente. In Aalsmeer kon men woensdag 15 maart naar de stembus voor Waterschap Gooi en Vecht (Kudelstaart) of voor het Hoogheemraadschap van Rijnland (Aalsmeer). Bij beide Waterschappen was, net als bij de Provinciale Statenverkiezing, de voorkeur voor de Boer Burger Beweging (BBB) groot. De partij kreeg de meeste stemmen, zelfs meer dan de VVD.

Voor het Waterschap Gooi en Vecht zijn 3.920 geldige, 40 blanco en 11 ongeldige stemmen uitgebracht. De opkomst totaal was 3.971 (55,2%).

BBB: 896 stemmen VVD: 612 stemmen CDA: 591 stemmen PvdA: 433 stemmen Waterrijk Natuurlijk: 405 stemmen (Groen Links/D66 en Volt)

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn 10.437 geldige, 101 blanco en 40 ongeldige stemmen uitgebracht. De opkomst totaal was 10.587 (56,6%).

BBB: 1.896 stemmen VVD: 1.857 stemmen Waterrijk Natuurlijk: 1.414 stemmen CDA: 1.058 stemmen PvdA: 1.022 stemmen

Het betreft vooralsnog de voorlopige uitslag, vrijdag 17 maart worden de definitieve uitslagen gepubliceerd.