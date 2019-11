Basketbaltoernooi voor scholen in Bloemhof

Aalsmeer – Het jaarlijkse schoolbasketbal- toernooi wordt gehouden op zaterdag 30 november en vindt plaats in De Bloemhof aan de Hornweg. De jongste groep zal starten om 10.00 en de groepen 7 en 8 sluiten het toernooi af om ongeveer 17.00 uur.

In de reguliere competities wordt er gespeeld met 5 spelers van een team op het veld en dan 3 tot 5 spelers als wissel. Al enige jaren heeft Basketbal Vereniging Aalsmeer er voor gekozen tijdens het schooltoernooi de wedstrijden op een andere manier te spelen dan in de competitie. De wedstrijden tijdens het toernooi worden gespeeld met 3 tegen 3 spelers en op een half veld.

Op deze manier zullen de kinderen meer met elkaar samen kunnen spelen en is de kans om te scoren voor alle kinderen even groot. Voor de toeschouwers is de wedstrijd ook veel dynamischer wat het voor iedereen dus veel leuker maakt.

De organisatie hoopt dat er wederom een grote opkomst zal zijn met de wedstrijden in alle leeftijdsgroepen. Om een indruk te krijgen hoe de jeugdwedstrijden in een competitie gespeeld worden is iedereen van harte welkom om eens bij de thuiswedstrijden op zondag 17 november in de Proosdijhal in Kudelstaart te komen kijken. De wedstrijd van de onder 12 leeftijd is om 14.30 uur.

Inschrijven voor het toernooi graag het liefst voor 20 november zodat de organisatie er weer een leuk toernooi van kan maken. Voor inschrijvingen en meer informatie graag een email sturen naar basketbalschooltoernooi@gmail.com.