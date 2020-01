Basket Stars weer van start op zaterdag

Aalsmeer – Ook in 2020 organiseert Basket Stars elke zaterdagochtend weer leuke trainingen voor jeugd van 6 tot en met 12 jaar. Al anderhalf jaar wordt er met veel enthousiasme getraind door een steeds groter wordende groep deelnemers. En in 2020 willen de Basket Stars deze groei maar al te graag door zetten om voor nog meer kinderen een leuke en veilige sportomgeving te creëren. Bij de Basket Stars trainingen wordt basketbal als middel gebruikt om kinderen gezamenlijk te laten sporten. Ervaren trainers staan klaar om de basisvaardigheden van basketbal aan te leren, zoals dribbelen, passen, vangen en scoren.

Omdat basketbal een teamsport is, is ook samenwerken een belangrijk onderdeel bij de trainingen. Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat iedereen die meedoet hier zo veel mogelijk plezier aan beleeft. Sporten zonder plezier is bij de Basket Stars geen optie, daarom worden alle vaardigheden die worden getraind op een speelse manier aangeleerd.

Per training betalen

Om deelname aan de Basket Stars trainingen zo laagdrempelig mogelijk te houden, kan je bij Basket Stars per training betalen. Je verplicht je dus nergens aan en kan komen wanneer jij daar zin in hebt. Per training betaal je 3 euro, of je koopt een strippenkaart van 25 euro waarmee je tien keer mee mag trainen.

Ook het tijdstip, zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur, is voor veel kinderen een vrij moment in de week waarbij niet uit school gehaast hoeft te worden om op tijd op trainen te zijn.

De trainingen vinden vanaf aanstaande zaterdag 11 januari plaats in de sporthal van Sportcentrum de Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer. Kom dus zeker eens langs om te ervaren hoe leuk basketbal is!