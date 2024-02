Bar Adelhof 2 rukt weer op￼

De Ronde Venen – In de biljartcompetitie in De Ronde Venen is Cens nog steeds koploper, maar rukt Bar Adelhof 2, de kampioen van het najaarsseizoen 2023, weer goed op. Bar Adelhof 2 haalde namelijk de maximale score van 48 punten tegen De Merel/Richard’s BV 2. Jim van Zwieten, Robert Daalhuizen, Bryan Buisman en Collin Baars (in slechts 18 beurten) wonnen gedecideerd. De Biljartvrienden/Stieva/Smit Fietsen kwam met een score van 44-27 tegen De Springbok 1 daar nog het dichtste bij. De biljartvrienden Ed Spitteler, Rob de Jong en Nico Koster wonnen hun partij. Nico in slechts 16 beurten en met een mooie serie van 19 caramboles, procentueel de hoogste serie van de week. Voor Springbok 1 hield Hen Kandelaar de eer hoog door winst tegen Martien Heijman. Bar Adelhof 1 won met 42-33 uit bij De Merel/Richard’s BV 1. Edwin v/d Schaft en Richard van Kolck speelden gedegen, Richard Schreurs in 21 beurten goed, maar de allerbeste prestatie was van Walter van Kouwen (foto) van De Merel/Richard’s BV 1, met 13 beurten speelde hij de kortste partij van de week. Koploper Cens haalde 40 punten binnen, op zich niet slecht, maar tegenstander De Kromme Mijdrecht 2 deed het met 41 punten nog net iets beter. Voor Cens wonnen Chris Esser en Desmond Driehuis, voor De Kromme Mijdrecht Jos Vermeij en Ger Versteeg.

Uitschieter Bart Dirks

Bij de wedstrijd tussen Springbok 2/Feka tegen Bar Adelhof 3 waren er 2 opmerkelijke prestaties. Allereerst Bart Dirks, die dit seizoen nog nooit zo goed speelde als deze keer; in 14 beurten rolde hij zijn tegenstander op, een moyenne van boven de 3 en ook nog een hoogste serie van 11 caramboles. Ray Kramer maakte tegen Paul Schuurman ook een mooie serie, namelijk 23 stuks, waarna Paul zich min of meer gewonnen gaf. Voor Bar Adelhof 3 wonnen Vincent Roeleveld en Said Metalsi de andere twee partijen, de eindstand was 41-35 in het voordeel van Springbok 2/Feka. Veenland/Liquid Rubber en DenB Diensten/Springbok hielden elkaar aardig in evenwicht gezien de 36-38 uitslag. Ron Hartsink en Joep Pothuizen wonnen voor Veenland, John Beets en Ger Ruimschoot (in 19 beurten) voor DenB. De Kromme Mijdrecht 3 en De Merel/Richard’s BV 3 hielden elkaar volledig in evenwicht, het werd 36-36. Raymond Lannooy en Egon v/d Heijden wonnen namens De Kromme Mijdrecht, voor De Merel waren dat Jan Kooijman en Dorus v/d Meer (in 18 beurten).