Bar Adelhof 2 loopt uit￼

De Ronde Venen – In de biljartcompetitie in De Ronde Venen heeft Bar Adelhof 2 goede zaken gedaan. Zelf behaalde ze de maximale score van 48 punten, terwijl de directe concurrenten punten lieten liggen. Bryan Buisman, Hans Bak en Robert Daalhuizen wonnen hun partijen tegen De Kromme Mijdrecht 2 met verve, maar Yoeri Veeken imponeerde nog het meest door in 21 beurten te winnen. Directe concurrentie komt uit eigen huis, namelijk Bar Adelhof 1 en 3. Om met het derde team te beginnen, die wonnen nipt met 37-39 van DenB Diensten/De Springbok. Said Metalsi en Broer Persoon pakten de winst, namens DenB waren dat John Beets en Ton v/d Kleij. Ton maakte procentueel de hoogste serie van de week, 10 uit 29 = 34,48%. Het eerste team won ook nipt, namelijk 37-36 van De Kromme Mijdrecht 3. Richard van Kolck (foto) was uitermate goed op dreef, met 15 beurten speelde hij de kortste partij van de week. Eric Verlaan zorgde voor de andere winstpartij. Egon v/d Heijden en Ronald Vis wonnen namens De Kromme Mijdrecht 3, Ronald in slechts 22 beurten. Naast de Bar Adelhof teams presteert SV Veenland/Liquid Rubber nog het beste. Zij hadden afgelopen week echter vrijaf. In de Merel speelde team 3 tegen team 2. Team 3 won met 45-34 door winstpartijen van Dorus v/d Meer, Caty Jansen en Jeroen van Rijn. Alleen Gerard Röling kan daar winst tegenover zetten. De Merel/Richard’s BV 1 (DMR1) verloor op bezoek bij De Biljartvrienden/Stieva/Smit Fietsen met 39-35. Bart Hoffmans en Kees Griffioen wonnen namens DMR1, de biljartvrienden Jan Koridon en Ed Spitteler zorgden ervoor dat er 4 punten meer op het wedstrijdformulier geschreven kon worden. Op bezoek bij Cens behaalde Springbok 2/Feka met een uitslag van 36-41 hun tweede winst van dit seizoen. Eric v/d Bosch van Cens speelde gelijk tegen Betty v/d Mars. Evert Driehuis van Cens won zijn partij, Nick v/d Veerdonk en Cees de Jong (in 19 beurten) zorgden ervoor dat Springbok 2 tevreden huiswaarts gingen.

Herzieningen

De reglementen voorzien erin dat nieuwe spelers automatisch herzien worden na 4 gespeelde wedstrijden. Indien die herziening 20% hoger is dan het aanvangsmoyenne volgen er correctiepunten over de reeds gespeelde wedstrijden. Bij twee nieuwe spelers is dat inderdaad het geval, namelijk Vincent Roeleveld van Bar Adelhof 3 en Wiebe Elzinga van De Kromme Mijdrecht 1. Vincent heeft daardoor in totaal 12 wedstrijdpunten in moeten leveren, bij Wiebe is de ‘schade’ slechts 7 wedstrijdpunten. De tegenstanders in die herziene partijen ontvangen hierdoor ‘gratis’ bonuspunten. Ook al lijkt deze regel een straf voor goed spel, dit voorkomt wel dat nieuwe spelers relatief eenvoudig veel wedstrijdpunten kunnen opstrijken door een laag ingeschat aanvangsmoyenne. Helaas voor Vincent en Wiebe een constatering die niet meer terug te draaien is.