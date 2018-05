Bandjesavond gaat dit jaar niet door!

Aalsmeer – Na diverse overwegingen, gesprekken onderling en met de gemeente heeft de organisatie van de Bandjesavond in het Centrum vandaag, donderdag 3 mei, de knoop door gehakt. Bandjesavond op zaterdag 30 juni op het Raadhuisplein gaat defintief niet door!

Over de door de gemeente vastgestelde eindtijd is de organisatie gestruikeld. Volgens de evenementennota mag er livemuziek klinken op het Raadhuisplein tot twaalf uur. Tijdens de raadsvergadering twee weken geleden gaf burgemeester Nobel aan speling te willen geven. Livemuziek tot twaalf uur en dan nog een half muziek op een laag decibel met nog drankjes verkrijgbaar om het feest geleidelijk af te sluiten.

Het merendeel van de vier organiserende horeca-gelegenheden (Joppe, de Praam, de Drie Heertjes en ’t Wapen van Aalsmeer) kan zich niet vinden in dit besluit. Tot één uur of niet, zo hebben zij vanaf de aanvang aangegeven en nu is dus voor ‘niet’ besloten.

Uitbreiden of binnen

Gekeken is nog of de Bandjesavond uitgebreid kan worden met al activiteiten in de middag, bijvoorbeeld door koren en zanggroepen een podium te geven, maar dit is door het merendeel afgeketst. Het zou teveel mankracht en tijd gaan kosten. Bandjesavond binnen houden in de vier locaties is ook nog geopperd, maar dit vinden de Praam, de Drie Heertjes en ’t Wapen, heel begrijpelijk, onmogelijk te combineren met hun eetgasten.

Livemuziek zal er wel klinken op Bandjesavond 30 juni, maar op slechts één locatie en binnen: Café Joppe gaat op eigen wijze de traditie enigszins in ere houden en gaat een bandje(s) op laten treden.

Evaluatie evenementennota

In het najaar vindt overigens de evaluatie plaats van de twee jaar geleden aangenomen evenementennota en de gemeente heeft de organisatie van de Bandjesavond laten weten nog eens goed te gaan bekijken of het gebruik van het Raadhuisplein voor evenementen aangepast kan worden. Dus wie weet: Een jaartje niet, maar in 2019 ‘gewoon’ weer als vanouds Bandjesavond in Aalsmeer!