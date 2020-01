Baggeren bij haven aan Praamplein

Aalsmeer – Momenteel worden er bagger-werkzaamheden uitgevoerd bij de haven aan het Praamplein. Het water hier wordt dieper gemaakt.

Vooral voor de grotere boten werd het steeds moeilijker om bij de kade te komen. De modder wordt verwijderd totdat het water weer minimaal 1.30 meter diep is.

Overigens is het niet alleen bagger wat in de laadbak wordt geschept. Het valt de baggeraars op dat er wel heel veel blikjes in het water liggen. Wie weet komt er ook nog een fiets of een winkelwagen boven water… Best jammer deze vervuiling en zeker niet nodig. Rondom de haven en langs de aanlegsteiger staan diverse vuilnisbakken.

Foto: www.kicksfotos.nl