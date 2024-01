Bacchus opent nieuwe jaar met muziek en film

Aalsmeer – Om het nieuwe jaar goed te beginnen opent cultureel café Bacchus op vrijdag 5 januari met de band Ten Beers After, al ruim dertig jaar synoniem voor ‘muziek van hoge gisting’. Door de jaren heen heeft Ten Beers After een grote hoeveelheid stijlen gespeeld. Chicago blues, ska, soul, swing, pop en rock, je kunt het allemaal terugvinden in het toch zo onmiskenbare Ten Beers After geluid. Een geluid dat wordt bepaald door een prima basisband (gitaar, keyboards, bas en drum) aangevuld door een tweekoppige blazerssectie en een fantastische zangeres. De mannen en vrouwen van Ten Beers After maar één doel voor ogen: Een spetterend optreden geven! Ten Beers After bestaat uit: Zangeres Dorine Pronk, gitarist en zanger Jan Willem Bakker, Jacko Hansen op toetsen en zang, Nienke Voerman op trompet en zang, Anne Kee Berghoef op saxofoon en zang, Job Tas op basgitaar en Cees Tas op drums. Bacchus da Musica met Ten Beers After begint vrijdag om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur.

Zaterdag filmavond

En op zaterdag 6 januari presenteert Bacchus een filmavond. Om de kaartjes goedkoop te houden heeft Bacchus geen licentie om vooraf de filmtitel te publiceren. De films worden met zorg uitgezocht, dus laat je eens verrassen of vraag informatie per mail en vermeld de vertoningsdatum. Beter nog: neem een abonnement op de Bacchus-nieuwsbrief! Zo ontvang je iedere week alle Bacchus-activiteiten. De film begint zaterdag om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur.

Adres: Gerberastraat 4. Tickets kosten, zowel voor het optreden op vrijdag als de film op zaterdag, 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via: www.cultureelcafebacchus.nl.