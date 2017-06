AVA atleten in actie in Naaldwijk

Aalsmeer – Vrijdagavond reisden vier AV Aalsmeer junioren af naar Naaldwijk voor de 3e Westlandse Instuif van dit jaar. De wind die de hele dag stevig waaide nam in de avond helaas niet af. Voor Lotte Jansen (MB) en Thijmen Alderden (JA) stond er 800 meter op het programma. Het lukt Lotte net niet om onder de 2.30 minuten te komen. Wel verbeterde ze met haar tijd van 2:32,37 minuten haar persoonlijke record. Ook Thijmen kon er over de laatste 100 meter nog een flinke eindsprint uitpersen en finishte in een nieuw persoonlijk record van 2:07,66 minuten.

Op de 3000 meter kwamen Inger van Dok (MB) en Nienke van Dok (MC) aan de start. Tijdens de wedstrijd over 7,5 baanronden moest er zeven keer hard tegen de wind in gevochten worden om het tempo vast te houden. Voor Nienke verliep de race niet helemaal perfect. Met een aantal tempowisselingen en een verwoede poging om het gat met de koplopers dicht te lopen, finishte Nienke in 10:59,14 minuten. De poging van Inger om voor het eerst onder de 11 minuten te lopen lukte net niet. Haar eindtijd van 11:03,10 minuten is een verbetering van haar beste tijd op deze afstand met ruim 5 seconden.

Volgende week vrijdag zal het AV Aalsmeer Running Team met tien atleten aan de start verschijnen in Soest voor het Soester Loopgala. De atleten zullen uitkomen op verschillende afstanden (800, 1500 en 5000 meter).

Foto: Erik Witpeerd. Lotte Jansen in actie op 800 meter.