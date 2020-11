Autobedrijf Nieuwendijk viert 40-jarig jubileum

Aalsmeer – Autobedrijf Nieuwendijk bestaat 40 jaar! Natuurlijk wordt het jubileum goed gevierd. De showrooms van de Renaultdealer (tevens Daciadealer en Nissanspecialist) zijn kleurig versierd, er wordt een feestelijke jubileumkrant verspreid en de hele maand november gelden er aantrekkelijke aanbiedingen. Als klap op de vuurpijl heeft Nieuwendijk een spectaculaire interactieve winactie opgezet waarbij mooie prijzen vallen te winnen. Zou u wel een jaar lang gratis in een gloednieuwe elektrische Twingo willen rijden? Doe dan zeker mee!

Rijke historie

Autobedrijf Nieuwendijk is een familiebedrijf met een rijke historie. Wat opvalt is vooral de enorme groei die de dealer sinds de oprichting in 1980 heeft doorgemaakt. Het bedrijf werd opgericht in Aalsmeer door Kees Nieuwendijk senior, waarna ook in Uithoorn en Hoofddorp vestigingen geopend werden. Zonen Kees en Sjaak met later compagnon Victor Jonk namen het stokje over van senior en zetten het bedrijf succesvol voort. Er volgden overnames in Hillegom en Badhoevedorp en recentelijk werd ook Groot Amsterdam aan het verzorgingsgebied toegevoegd.

Het aantal filialen groeide van 1 naar 8 en het aantal medewerkers naar 145. Een aantal van hen zijn al lange tijd aan de ‘Nieuwendijkçlub ’verbonden. Zij voelen zich erg thuis bij het autobedrijf en de een na de ander viert een lustrum of jubileum. Ook veel klanten blijven trouw aan de dealer vanwege de uitstekende service en persoonlijke benadering. Iets waar Nieuwendijk trots op is.

Blik op de toekomst

De directie van Nieuwendijk kijkt uiterst tevreden terug op de afgelopen 40 jaar. Maar hoe blijven zij overeind in deze roerige tijd en kijken zij naar de toekomst? Kees Nieuwendijk hierover: “Gelukkig zijn wij een stabiel bedrijf dat een stootje kan hebben. Het werkaanbod is weer toegenomen en we kunnen al onze mensen aan het werk houden. Intussen werken we hard aan de toekomst. Afgelopen jaar hebben wij onze vestigingen in Amsterdam West en Hillegom gemoderniseerd en zijn er laadpleinen aangelegd met ruimte voor acht elektrische auto’s. Onze vestiging in Aalsmeer is uitgebreid en in Amsterdam Zuid-Oost verhuizen we naar een nieuwe locatie.” En dan nog een nieuwtje! Met ingang van 1 december heeft Nieuwendijk ook een vestiging in Zaandam en bedient daarmee Amsterdam-Noord, Zaandam en Purmerend.

November feestmaand met veel voordeel

Stil zitten is er dus niet bij bij Nieuwendijk. Het bedrijf is altijd innovatief bezig en blijft stappen zetten om de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Daar halen ze ook hun plezier uit, al 40 jaar. Een feest met veel mensen, zoals bij het 35-jarig bestaan, is deze keer niet mogelijk maar natuurlijk wordt de mijlpaal gevierd. Nieuwendijk trakteert op een mooie jubileumkrant, een verrassende video en een interactieve winactie met grote prijzen. Natuurlijk gelden er t/m 27 november feestelijke kortingen. Bij aanschaf van een nieuwe auto profiteert de klant van jubileumvoordeel tot 3000 euro. De koper van een nieuwe of gebruikte auto krijgt accessoires cadeau ter waarde van 400 euro. En op een mattenset, nieuwe accu, ruitenwisserset en nieuwe skibox geldt een jubileumkorting van maar liefst 40 euro. Goede redenen dus om deze maand langs te gaan bij een van de Nieuwendijk vestigingen!