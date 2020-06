Auto uitgebrand op de Legmeerdijk

Aalsmeer – Donderdag 18 juni rond acht uur in de avond is er op de Legmeerdijk vlak bij de kruising met de Burgemeester Kasteleinweg een auto in de brand gevlogen.

Met een lage drukstraal heeft de brandweer het vuur geblust. In verband met de waterwinning werd er opgeschaald naar ‘middelbrand’.

De brand had de brandweer snel gedoofd. Ondanks de snelle actie kon niet voorkomen worden dat de bestelbus uitgebrand is.

De bestuurder kon op tijd zijn auto verlaten. Er is gelukkig niemand gewond geraak. Het verkeer had enige hinder van de autobrand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Foto: VTF / Laurens Niezen