Amstelveen – Aan de Westhove in Westwijk is vrijdag 18 mei even voor half acht in de avond een auto uitgebrand.

De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto total loss raakte. De auto er naast is vrijwel onbeschadigd gebleven.

Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement. De auto zou tijdens het rijden al raar gereageerd hebben en een vreemd geluid gemaakt hebben.

Foto: VTF – Vivian Tusveld