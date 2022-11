Atletiek: Brons voor Rink Rewijk op NK Cross

Kudelstaart – Bij het Nederlandse kampioenschap cross afgelopen zaterdag in Tilburg heeft atleet Rink Rewijk uit Kudelstaart een mooie derde plek behaald.

Een veld van ruim 80 atleten uit het hele land liep 2800 meter door de Tilburgse Warande. Rink z’n start was niet optimaal en even kwam hij klem te zitten in het gedrang. Met een flinke tussensprint wist hij toch aan te sluiten bij de kop. Het werd een erg harde race en Rink moest al snel de latere winnaar uit Nijmegen laten gaan. Lange tijd liep de vijftienjarige atleet van Phanos Amsterdam op de tweede plek, maar op de streep werd hij verrast door een concurrent met een vlammend eindschot.

Het brons was een prachtige beloning voor deze sterke wedstrijd vol strijd.