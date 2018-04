Medailles voor pupillen van AV Startbaan

Amstelveen – De baancompetitie voor de pupillen van AV Startbaan is zaterdag 21 april van start gegaan met een wedstrijd op de eigen de eigen baan in Amstelveen. Onder een strak blauwe hemel gingen 100 pupillen van AV Startbaan van start voor de eerste baancompetitie wedstrijd van dit seizoen. Totaal deden er bijna 300 pupillen mee en in de meeste categorieën bijna 40 pupillen.

De dag begon voor alle pupillen met estafettes. De meeste jongens pupillen teams van Startbaan werden tweede in hun categorie met hele snelle tijden. De meisjes A1 en B teams van Startbaan snelden zelfs naar de eerste plaats in hun categorie. De allerjongste pupillen van AV Startbaan deden een onderlinge competitie. Voor velen was het hun eerste wedstrijd en allemaal zijn ze nog of nog lang geen 6 jaar. Bij de jongens won Morne en bij de meisjes Emilie.

Meisjes

Bij de meisjes mini eindigde Kiara op het podium (brons) en Ziva werd zesde. Beide meisjes sprongen heel ver en sprinten net boven de 8 seconden op de 40 meter sprint. Bij de meisjes C won Gioia zilver door over de 3 meter te springen en een verre worp met de bal. Evelina werd vierde en Maryse zesde. Lauren won goud bij de meisjes B en sprintte de 40 meter in 6.83 seconden. Melody stond ook het podium met persoonlijke records op bijna alle onderdelen (brons). Caitlin werd heel knap zesde. Bij de meisjes A1 won Sophie met overmacht en een nieuw persoonlijk record bij het kogelstoten (6.72 meter). Evelien werd vijfde en Nora zesde, beide door rond de 3.50 meter en een persoonlijk record te springen. Maxime werd heel knap tweede bij de meisjes A2 door persoonlijke records op alle onderdelen, waarbij vooral de sprong over 1.25 meter bij het hoogspringen heel knap was.

Jongens

Yaban won bij de jongens mini heel knap brons, mede door een worp van 18.33 meter bij het balwerpen. Samuel werd vijfde. Bij de jongens C won Maximilian brons door hoge scores op alle onderdelen. Bram miste net het podium en werd vierde. Bij de jongens B werden Jarit en Philip vijfde en zesde, beide door ruim over de 3 meter te springen. Manuel (jongens A1) was na zijn sprint niet tevreden, maar won uiteindelijk knap zilver. Noah werd vijfde. Steven miste bij de jongens A2 op 2 punten het podium ondanks een persoonlijk record van 8 meter bij het kogelstoten, Florian werd zesde.

Lange afstand

Tien podiumplaatsen voor de AV Startbaan pupillen op de 600 of 1000 meter. Medailles waren er voor: Gioia (goud), Evelina (brons), Lauren (brons), Sophie (zilver), Nora (zilver), Yaban (zilver), Leon (zilver), Jarit (zilver), Manuel (zilver) en Niels (brons). Een mooi begin van de pupillen competitie met zoveel medailles voor de pupillen van AV Startbaan. De volgende competitie wedstrijd is in juni in Amsterdam. Tussendoor doen veel pupillen nog mee aan kleinere wedstrijden.

Foto: Lynn (met stokje) uit Aalsmeer op de 4 x 40 meter estafette.