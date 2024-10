Atlantis Midweek 2 kampioen!

Mijdrecht – Op dinsdagavond 8 oktober speelde het door Krijn Verbruggen gesponsorde Midweek 2 team van Atlantis een belangrijke wedstrijd tegen medekoploper KIOS Midweek 1 uit Nieuw-Vennep. De wedstrijd moest gelijk gespeeld of gewonnen worden om het kampioenschap van de najaar competitie binnen te halen.

Om 20.00 uur floot scheidsrechter Jelmer Steen de wedstrijd in. In de eerste aanval startten René, Barry, Sabiene en Nathalie. In de eerste verdediging startten Rob, Harold, Wilma en Sandra. Op de bank zaten Bart, Ilse, Anita en Paulien.

In eerste instantie leek KIOS sterker. Atlantis liep achter de feiten aan en keek steeds tegen een achterstand aan van twee of drie punten. Maar Atlantis bleef ervoor knokken.

Na een peptalk in de rust, gingen de spelers het veld weer in. In het eerste kwartier na de rust werd er door beide teams niet gescoord. Halverwege de tweede helft kwam Atlantis beter tot scoren en lukte het om de aansluiting te vinden. Uiteindelijk wist het Midweek 2 team in de laatste twee minuten zelfs de winst te pakken en eindigde deze spannende wedstrijd in een 14-13 overwinning op KIOS en daarmee was het kampioenschap voor het Midweek 2 team van Atlantis een feit. De champagnefles mocht open.

Woensdagavond 16 oktober speelt het Midweek 2 team om 20.30 uur de laatste wedstrijd van deze najaar competitie tegen het Midweek 1 team van Fiducia uit Vleuten.

