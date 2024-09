Atlantis C1 zoekt shirtsponsor! 

Mijdrecht – Afgelopen zaterdag speelde Atlantis C1 uit Mijdrecht hun derde competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Fiducia C2 in Vleuten. Beide teams wisten dit seizoen nog niet te winnen, dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden. De wedstrijd werd door beide teams fel geopend met mooie kansen aan weerszijde. Jasmijn mocht de score openen met een fraaie doorloopbal. Fraaie kansen van Fiducia werden door onze verdediging goed afgevangen en door een fel duel van Jordy kon de aanval weer een poging doen. Met goed samenspel van Tobias, Siem en Jeftha wist Jasmijn haar schot fraai af te ronden, waardoor de 0-2 op de teller stond. In de verdediging werd mooi verdedigd, maar toch wist Fiducia de afstand de verkleinen en zette hiermee de 1-2 op het bord. Dit was, met best nog wat tijd te spelen, meteen het laatste doelpunt van eerste helft.

In de rust gaven coaches Timo en Niels aan dat 1 doelpunt tegen in een helft erg goed is, maar dat er nog wat meer gefocust mag worden op het voorverdedigen. Aanvallend mochten de kinderen wat langer gaan spelen en de juiste kansen uitzoeken.

Vol goede moed gingen de spelers het veld in en de rust had indruk gemaakt. Vrijwel meteen wist de aanval een goede kans te pakken, die Willem mocht gaan afronden. Het startsein werd gelost en aanval na aanval wist de korf te bereiken. Door een goede positie onder de paal van Sander wist de aanval kansen te herhalen, waar aan de verdedigende kant goede druk werd gegeven, waardoor Fiducia moeite had om te scoren. Na weer een goede aanval, waarbij Minke haar aangeefpositie zo goed wegzette dat ze Willem een doelpunt aan kon geven, kwam Nienke het veld in. Nienke wist meteen wat de bedoeling was, wist zich vrij te spelen en de bal met een mooi schot door de korf te krijgen. Na een tweede helft, waarbij Atlantis veel mooie kansen wist te verzilveren en Fiducia de korf niet meer wist te vinden, floot de scheidsrechter af. Atlantis C1 weet met een eindstand van 1-11 de twee punten mee naar Mijdrecht te nemen.

Dit leuke team is nog op zoek naar een opdruk voor op die kale, witte shirts. Ben of ken jij nou iemand die het leuk vindt om een talentvol jeugdteam te sponsoren, mail dan naar cpr@kvatlantis.nl. Help onze shirts te bedrukken!

