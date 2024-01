Atalante mini’s starten het nieuwe jaar goed￼

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag speelden de drie miniteams van Atalante hun vijfde minidag van dit seizoen. Ditmaal waren de teams te gast bij VCH in Hoofddorp. Atalante Skittles mocht het toernooi openen, terwijl Atalante Tiktok en Atalante Ministars later op de dag aan de beurt waren.

De Skittles (Aeneas, Nel, Robin en invalster Mila) begonnen best lekker aan de minidag. Het was net voorbij 9 uur, maar ze waren goed bij de les. Helaas hadden de jongens van Spaarnestad net ietsje meer ballen, waardoor zij de winst pakten. De tweede wedstrijd speelden ze tegen erg lange meiden (en maar 3 speelsters) van VCH. De eerste set werd overtuigend gewonnen, dankzij goed serveren. De tweede set ging helaas verloren, omdat ze een koekje van eigen deeg kregen. De lastige service van VCH kregen ze onvoldoende onder controle. Gelijkspel! De derde set tegen een kleiner (qua lengte) team van VCH. Er zat duidelijk een stijgende lijn in; er werd zeer mooi gepasst, de bal kwam minder in het gat en werd lastig over het net gespeeld. Af en toe was er zelfs een mooie smash bij. De wedstrijd ging met 2-0 gewonnen en daarmee werd een knappe tweede plaats behaald.

Tiktok

Daarna was Atalante Tiktok aan de beurt. Isabella, Lotte, Lynn, Rikki en de jarige Liv hadden er veel zin in en dat was te zien. De eerste wedstrijd tegen Spaarnestad werd er heel goed geserveerd. Ze overklasten daarmee de tegenstanders. Ook werd er in de rally mooi in 2x gespeeld, maar zelfs ook een aantal mooie ballen in 3-en. Wedstrijd 2 was even wennen. Het net hing een stuk hoger en dus was het in het begin een beetje zoeken met de service. Daarna kwamen de meiden weer lekker in hun spelen en werd de wedstrijd gewonnen. De derde wedstrijd speelde het team, na een pauze, tegen Martinus. Soms kan een team een beetje inkakken na de pauze, maar deze meiden bleven er lekker in. Ze bleven goed serveren en dat maakte wel echt het verschil. Weinig eigen fouten en heel veel directe punten leverden uiteindelijk de winst op. Eerste in de poule! Een superknappe prestatie, waarmee direct promotie verdiend werd.

Ministars

Als laatste was het de beurt aan de Ministars. Dit team speelde een poule hoger, vanwege de eerste plaats op minidag 4 en dat zag je terug. Het spelletje ging net even sneller en ze hadden het even lastig tegen de jongens van Spaarnestad. De eerste set ging ruim verloren, maar in de tweede kwamen Elise, Evelien, Jill, Mila, Nina en Suze veel beter in hun spel. Helaas was het net niet genoeg voor de winst.

De tweede wedstrijd tegen Oradi was héél spannend! Het ging de hele eerste set gelijk op, maar op het eind wonnen de Ministars. De tweede was zo mogelijk nog spannender; in de laatste secondes werd de achterstand omgebogen naar een gelijkspel. Winst in deze wedstrijd dus! De laatste wedstrijd speelden de meiden tegen VCH. Er werd hard gewerkt: goed geserveerd, mooi gepasst en in drieën gespeeld, maar VCH was net ietsje beter en de wedstrijd ging verloren. Desalniettemin een derde plek en blijft de plek in poule B behouden.