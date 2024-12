Argon onderuit in blessuretijd

Mijdrecht – Tegen hekkensluiter Elinkwijk heeft Argon in Utrecht geen potten kunnen breken, letterlijk en figuurlijk ging de ploeg op het gladde veld onderuit. Nadat er tweemaal vanaf elf meter werd gescoord kwam in minuut 91 Elinkwijk middels een cadeautje, het is tenslotte Sinterklaastijd, op een 2-1 achterstand.

De eerste zes minuten verzuimde Argon zich te belonen, twee echte kansen werden niet benut, Raoul van Wijk zette de bal voor op Quint Piris die vervolgens met binnenkant voet afdrukte, de bal werd op spectaculaire wijze door keeper Giordano van der Pol tot hoekschop verwerkt. Na de hoekschop weer een ingreep van de doelman waardoor de bal in de rebound via Quinten Oliekan weer ingezet werd maar opnieuw wist Argon niet te scoren. Daarna bleek dat Argon en ook Elinkwijk weinig goede combinaties op mat legde, het spel was rommelig en slordig met veel glijpartijen. Doelman Saverio Zondag moest een keer in actie komen bij een laag en hard schot in de hoek en ook moest Teun Gortenmulder assistentie verlenen door de bal uit de doelmond te werken. Een vrije trap van Elinkwijk leek gevaarlijk worden maar ging recht in de handen van doelman Zondag. Argon scoorde vlak voor rust nog wel, echter de assistent constateerde buitenspel.

Bij aanvang van de tweede helft werd Tim Huisman ingezet, Argon werd in die fase veel op de eigen helft gedrukt en het spel bleef slordig, de medespeler werd niet gevonden en de aanvallende acties bleven beperkt. Sven Beek produceerde een afzwaaier, en een hoekschop van Justin Schouten kwam in handen van de keeper. Halverwege maakte Quint Piris één van zijn deze middag schaarse acties waardoor hij richting doel kon snellen, echter hij kwam ten val en scheidsrechter Milan Rouwenhorst wees naar de stip. Piris zelf vonniste: 0-1. Daarna drie verse krachten Bas Boelhouwer, Tygo Limburg en Sherweny Felicia die nieuw elan moesten brengen maar het spelbeeld veranderde niet echt, Elinkwijk bleef druk zetten maar echt gevaarlijk werd het vooralsnog niet. Een kopbal van Jordy Grilk verdween in handen van Zondag en aan de andere kant kopte Limburg naast na een hoekschop. Een kwartier voor tijd maakte ook een ver-dediger van Argon een foutje en kreeg ook Elinkwijk vanaf elf meter de gelegenheid om af te drukken, Naoufel Ahmidouch schoot de 1-1 binnen. In de slotfase kregen beide teams nog wel mogelijkheden, Bas Boelhouwer schoot laag in maar naast, een hoekshop van Felicia kwam in handen van de keeper en een schot van Sven Beek ketste af. Bij Argon moest keeper Zondag nog flink aan de bak na een hoekschop. Maar in minuut 91 viel dat toch het doek voor Argon, een terugspeelbal van Felicia naar de verkeerde kleur werd door Elinkwijk aangegrepen om nummer twee tegen het net te tikken. Na een wanhoopschot van Beek floot scheidsrechter Rouwenhorst af waardoor Argon voor de tweede maal dit seizoen zonder punten bleef.

Aanstaande zaterdag speelt Argon de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar, het gaat op bezoek bij koploper Legmeervogels in Uithoorn.

Foto: Hans van Gelderen.